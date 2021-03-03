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تحذيرات أمنية من ثغرات في متصفح جوجل كروم

Time منذ 26 دقيقة
Views 1418
تحذيرات أمنية من ثغرات في متصفح جوجل كروم

وكالات (صدى):
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة؛ حيث أصدرت Google تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأوضح المركز أن التهديدات تتمثل في: يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ مايلي: عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.72 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم، فيما يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، بينما طريقة التحديث:

- افتح Chrome

- في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد" "مساعدة" معلومات عن Google Chrome

- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"

- سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

- أُنقر على إعادة التشغيل.

Time واتساب
جوجل كروم
تحذير أمني
الأمن السيبراني

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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