تحذيرات أمنية من ثغرات في متصفح جوجل كروم

وكالات (صدى):
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة؛ حيث أصدرت Google تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وأوضح المركز أن التهديدات تتمثل في: يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ مايلي: عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، تنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.72 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم، فيما يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، بينما طريقة التحديث:
- افتح Chrome
- في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد" "مساعدة" معلومات عن Google Chrome
- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"
- سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي
- أُنقر على إعادة التشغيل.