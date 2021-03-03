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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، لتخالف الاتجاه النزولي لأسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.30 ريال (55.81 دولار)، مقابل 206.53 ريال (55.07 دولار)، الثلاثاء .

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 183.14 ريال (48.84 دولار)، مقابل 180.71 ريال (48.19 دولار) الثلاثاء .

وارتفع سعر جرام عيار 18 إلى نحو 156.98 ريال (41.86 دولار)، مقابل 154.90 ريال (41.31 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.09 ريال (32.56 دولار)، مقابل 120.48 ريال (32.13 دولار).

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أسعار الذهب
أسواق المملكة
جرام

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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