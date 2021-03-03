ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، لتخالف الاتجاه النزولي لأسعار المعدن الثمين عالميا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.30 ريال (55.81 دولار)، مقابل 206.53 ريال (55.07 دولار)، الثلاثاء .
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 183.14 ريال (48.84 دولار)، مقابل 180.71 ريال (48.19 دولار) الثلاثاء .
وارتفع سعر جرام عيار 18 إلى نحو 156.98 ريال (41.86 دولار)، مقابل 154.90 ريال (41.31 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.09 ريال (32.56 دولار)، مقابل 120.48 ريال (32.13 دولار).