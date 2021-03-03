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مباريات اليوم الأربعاء

Time منذ 50 دقيقة
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مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يفتتح الجولة التاسعة وعشرون من الدوري الانجليزي الممتاز بثلاثة مباريات؛ حيث يستضيف بيرنلي ليستر سيتي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة 21:00، كما يستضيف ملعب برامول لين مباراة شيفيلد يونايتد وأستون فيلا 21:00، وأخيراً مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد الذي يحتل إلى الأن المركز الثاني برصيد 50 نقطة في تمام الساعة 23:15.

مباريات الدوري الإيطالي

يستكمل الدوري الإيطالي منافسات الجولة 25، ويشهد اليوم العديد من المباريات أبرزها ساسوولو ونابولي في تمام الساعة 20:30، وفيورنتينا وروما 22:45، ميلان وأودينيزي على سان سيرو 22:45، وأتلانتا ضد كروتوني 22:45.

مباريات كأس ملك إسبانيا

توجد مباراة نارية في نصف نهائي كأس إسبانيا نسخة 2021، في مباراة الإياب بين برشلونة وإشبيلية والتي تقام في تمام الساعة 23:00، بينما انتهت مباراة الذهاب بفوز إشبيلية بهدفين دون رد.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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