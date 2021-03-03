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كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية

Time منذ 56 دقيقة
Views 1518
كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية

الرياض (صدى):
يستقبل نظام نور يوم، طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم 1443هـ وذلك وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم في وقت سابق.

وتتمثل خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية: دخول نظام نور عبر الرابط التالي للحصول على النتائج: من هنـــا ؛ حيث يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

وبعد ذلك: اضغط كلمة "التالي" ، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيًا عند كل دخول، فيما يأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام نور في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضًا، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.

 

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نظام نور
رقم الهوية

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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