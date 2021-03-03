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مهام هيئة الصحة العامة بعد قرار تحويل المركز الوطني للأمراض لهيئة عامة

Time منذ ساعة
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مهام هيئة الصحة العامة بعد قرار تحويل المركز الوطني للأمراض لهيئة عامة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم الثلاثاء عن أهدافها ومهامها ، بعد قرار مجلس الوزارء القاضي بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة .

وتهدف هيئة الصحة العامة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها والوقاية من الإصابة بالأمراض ورفع الجاهزية العامة للإستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة .

ومن أبرز مهام هيئة الصحة العامة ما يلي :

1- وضع السياسات والخطط والبرامج للصحة العامة .

2- إعداد خطط الجاهزية لحالات الطوارئ .

3- رصد ومتابعة وتقصي المخاطر والأمراض .

4- إعتماد إجراءات السلامة والرعاية الوقائية .

5- إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاص الصحة العامة .

6- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة .

7- اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية .

8- تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال .

9- إعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الإعتماد ذات العلاقة بإختصاص الهيئة ، واعتماد سياسات عمل المختبرات .

10- اعتماد المختبرات المتخصصة وإنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي .

11- إعتماد إجراءات إحالة ونقل العينات بين المختبرات الحكومية والخاصة .

12- تمثيل المملكة في الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بمجال اختصاص الهيئة .

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تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة

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هيئة الصحة العامة
المركز الوطني للوقاية من الأمراض

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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