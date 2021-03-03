مهام هيئة الصحة العامة بعد قرار تحويل المركز الوطني للأمراض لهيئة عامة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم الثلاثاء عن أهدافها ومهامها ، بعد قرار مجلس الوزارء القاضي بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة .
وتهدف هيئة الصحة العامة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها والوقاية من الإصابة بالأمراض ورفع الجاهزية العامة للإستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة .
ومن أبرز مهام هيئة الصحة العامة ما يلي :
1- وضع السياسات والخطط والبرامج للصحة العامة .
2- إعداد خطط الجاهزية لحالات الطوارئ .
3- رصد ومتابعة وتقصي المخاطر والأمراض .
4- إعتماد إجراءات السلامة والرعاية الوقائية .
5- إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاص الصحة العامة .
6- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة .
7- اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية .
8- تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال .
9- إعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الإعتماد ذات العلاقة بإختصاص الهيئة ، واعتماد سياسات عمل المختبرات .
10- اعتماد المختبرات المتخصصة وإنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي .
11- إعتماد إجراءات إحالة ونقل العينات بين المختبرات الحكومية والخاصة .
12- تمثيل المملكة في الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بمجال اختصاص الهيئة .
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