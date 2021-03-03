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"شركة الكهرباء" تتفاعل مع مواطن فقير تعثر في دفع فاتورة الكهرباء

Time منذ 24 دقيقة
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"شركة الكهرباء" تتفاعل مع مواطن فقير تعثر في دفع فاتورة الكهرباء

الرياض (صدى):
تفاعلت شركة الكهرباء مع مواطن اشتكى من فصل الكهرباء عن منزله لكونه غير قادر على تسديد فاتورة الكهرباء التي تعدت قيمتها 8000 ريال.

وذكر المواطن أنه شخص يعول أسرتين وفقير ومعسر، ولديه صك شرعي يثبت اعساره، مضيفا أنه تم فصل التيار الكهربائي عن بيته لعدم تسديدي الفاتورة التي بلغت أكثر من 8 آلاف ريال، داعيا الشركة للنظر في وضعه.

وتفاعلت الشركة مع مناشداته وذكرت أنه يمكن للفرد سداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة، وفي حال سداد نصف إجمالي المبلغ يقوم بتسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي : أضغط هنا ،أو من خلال تطبيق "الكهرباء، أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال،على الرقم933.

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الكهرباء
شركة الكهرباء

أحدث التعليقات

فاعل خير
الله لايجمل حالكم وش ذا التعاطف احسبهم بيلغون الفاتوره
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
محنا ناقصين نكبات يرحم والديكم!! كفاية النكبة الحافظ وجحفلي وهتان وأمير كردي..لو جاء ال فتيل سأتوقف فترة نقاهة عن تشجيع ومتابعة الهلال العالمي؟! من جد مصيبة إذا بمجرد التفكير في إحضاره للزعيم فأتوقع الجمهور لن يرحمك ا بن نافل وأنت عارف قوة وتأثير الجمهور الهلالي والإعلام الهلالي النزية في ذلك..
ابو عمار
مبروك
خالد
هذا الثعبان غير سام اطلاقا ... يعصر ضحيته حتى تموت ثم يبتلعها .... من فصيلة الاناكوندا .
الوفا طبعي
والله ملاييين الدنيا ماتعوض أهلها يفقدها.... الله يصبرهم ويجعلها شفيعه لوالديها...اما من ناحية ١٥٠ الف ليييييتهم ماذكروها استر لهم

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