الأهلي مهدد بخصم نقاط وخسارة نجم قريباً

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن قرب رحيل نجم الأهلي محمد آل فتيل إلى نادي آخر بعد خوله الفترة الحرة .
ولم يتم الكشف عن اسم النادي الذي يخطط لخطف محمد آل فتيل إلا أن التسريبات تؤكد أنه سيغادر إلى الهلال ، وفقاً لـ"الرياض" .
من ناحية أخرى ، كشف البرنامج "الرياضي" الديوانية أن الأهلي مهدد بخصم نقاط بسبب تأخره في دفع مبلغ بدل التدريب لاعب دجاجيني تفاريس ، وأن هناك قرار ملزم بدفع المبلغ قبل تاريخ اليوم 3 / مارس ، الأمر الذي يضع الأهلي في مأزق بخصم نقاطه في ترتيب الدوري من ناحية وخسارة نجم من ناحية أخرى .