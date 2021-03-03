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الأهلي مهدد بخصم نقاط وخسارة نجم قريباً

Time منذ 38 دقيقة
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الأهلي مهدد بخصم نقاط وخسارة نجم قريباً

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن قرب رحيل نجم الأهلي محمد آل فتيل إلى نادي آخر بعد خوله الفترة الحرة .

ولم يتم الكشف عن اسم النادي الذي يخطط لخطف محمد آل فتيل إلا أن التسريبات تؤكد أنه سيغادر إلى الهلال ، وفقاً لـ"الرياض" .

من ناحية أخرى ، كشف البرنامج "الرياضي" الديوانية أن الأهلي مهدد بخصم نقاط بسبب تأخره في دفع مبلغ بدل التدريب لاعب دجاجيني تفاريس ، وأن هناك قرار ملزم بدفع المبلغ قبل تاريخ اليوم 3 / مارس ، الأمر الذي يضع الأهلي في مأزق بخصم نقاطه في ترتيب الدوري من ناحية وخسارة نجم من ناحية أخرى .

 

Time واتساب
الأهلي
محمد آل فتيل
دجاجيني تفاريس

أحدث التعليقات

فاعل خير
الله لايجمل حالكم وش ذا التعاطف احسبهم بيلغون الفاتوره
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
محنا ناقصين نكبات يرحم والديكم!! كفاية النكبة الحافظ وجحفلي وهتان وأمير كردي..لو جاء ال فتيل سأتوقف فترة نقاهة عن تشجيع ومتابعة الهلال العالمي؟! من جد مصيبة إذا بمجرد التفكير في إحضاره للزعيم فأتوقع الجمهور لن يرحمك ا بن نافل وأنت عارف قوة وتأثير الجمهور الهلالي والإعلام الهلالي النزية في ذلك..
ابو عمار
مبروك
خالد
هذا الثعبان غير سام اطلاقا ... يعصر ضحيته حتى تموت ثم يبتلعها .... من فصيلة الاناكوندا .
الوفا طبعي
والله ملاييين الدنيا ماتعوض أهلها يفقدها.... الله يصبرهم ويجعلها شفيعه لوالديها...اما من ناحية ١٥٠ الف ليييييتهم ماذكروها استر لهم

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