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بالفيديو.. تفاصيل مشروع نظام يحدد "5 مليون ريال" كحد أعلى للدية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تفاصيل مشروع نظام يحدد "5 مليون ريال" كحد أعلى للدية

عادل الحربي (صدى):
كشف عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، عن تفاصيل مشروع نظام جديد لتحديد الحد الأعلى للدية.

وقال آل فارح، أن مشروع النظام الذي ينتظر التصويت من قبل أعضاء مجلس الشورى، وضع مبلغ 5 مليون ريال كحد أعلى في المرة الأولى.

وأشار إلى أن مشروع النظام جاء بسبب المبالغة في الديات من قبل أولياء الدم والمجالس القبلية.

ولفت إلى أنه يتضمن 21 مادة، ويحدد الأطراف المعنية في القضية وطريقة المفاوضات ويضع عقوبات للحد من ارتكاب المخالفات، كما يضم عدة جهات منها وزارتا الداخلية والعدل، والنيابة العامة، والبنك المركزي، واللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس.

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مجلس الشورى
الدية

أحدث التعليقات

فاعل خير
الله لايجمل حالكم وش ذا التعاطف احسبهم بيلغون الفاتوره
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
محنا ناقصين نكبات يرحم والديكم!! كفاية النكبة الحافظ وجحفلي وهتان وأمير كردي..لو جاء ال فتيل سأتوقف فترة نقاهة عن تشجيع ومتابعة الهلال العالمي؟! من جد مصيبة إذا بمجرد التفكير في إحضاره للزعيم فأتوقع الجمهور لن يرحمك ا بن نافل وأنت عارف قوة وتأثير الجمهور الهلالي والإعلام الهلالي النزية في ذلك..
ابو عمار
مبروك
خالد
هذا الثعبان غير سام اطلاقا ... يعصر ضحيته حتى تموت ثم يبتلعها .... من فصيلة الاناكوندا .
الوفا طبعي
والله ملاييين الدنيا ماتعوض أهلها يفقدها.... الله يصبرهم ويجعلها شفيعه لوالديها...اما من ناحية ١٥٠ الف ليييييتهم ماذكروها استر لهم

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