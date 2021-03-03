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مواطنان سعوديان يستمتعان بجمال المنظر في سوريا

Time منذ 5 دقائق
Views 161
مواطنان سعوديان يستمتعان بجمال المنظر في سوريا

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أحدث التعليقات

خالد
هذا خنزير عديم شرف ينتهك اعرض الناس ةخاصه بنات بلده
نصراوي
وانا نصيحتي لك ابتعد عن التمثيل واسأل ربك حسن الخاتمه ماراح تنفعك يوم تلقى الله اللا التوبة النصوحه عن مامضى وطلب الله المغفره والرحمه اسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الهدايه والمغفره والرحمه وحسن الخاتمه
عكس التيار
أفضل شيء بالنسبة لي مكيف الشباك رخيص وصيانة غير مكلفة وسهل الفك والتركيب والنقل ياليت تتركون المستهلك على كيفه وتتركون اللقافه أحلى شيء النوم على صوته
أبوخالد.أبها.
150 ...ههههههه يمكن حسبوها من بضايع التخفيضات ومحلات ابو ريالين .
عكس التيار
ياليت يرجعون الحريم بدون سواقة أذونا بكل مكان وحوادثهم كثير نشوف وش باقي ونمشي معهم للنهاية

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