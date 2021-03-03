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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياض
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

خالد
هذا خنزير عديم شرف ينتهك اعرض الناس ةخاصه بنات بلده
نصراوي
وانا نصيحتي لك ابتعد عن التمثيل واسأل ربك حسن الخاتمه ماراح تنفعك يوم تلقى الله اللا التوبة النصوحه عن مامضى وطلب الله المغفره والرحمه اسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الهدايه والمغفره والرحمه وحسن الخاتمه
عكس التيار
أفضل شيء بالنسبة لي مكيف الشباك رخيص وصيانة غير مكلفة وسهل الفك والتركيب والنقل ياليت تتركون المستهلك على كيفه وتتركون اللقافه أحلى شيء النوم على صوته
أبوخالد.أبها.
150 ...ههههههه يمكن حسبوها من بضايع التخفيضات ومحلات ابو ريالين .
عكس التيار
ياليت يرجعون الحريم بدون سواقة أذونا بكل مكان وحوادثهم كثير نشوف وش باقي ونمشي معهم للنهاية

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