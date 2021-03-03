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رسالة هامة من المملكة لمجلس الأمن الدولي بشأن تهديدات مليشيا الحوثي

Time منذ 35 دقيقة
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رسالة هامة من المملكة لمجلس الأمن الدولي بشأن تهديدات مليشيا الحوثي

نيويورك (صدى):

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.

جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وقال معاليه: بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وأضاف معاليه: ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه المليشيات يوم أمس على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية.

وأوضح السفير عبدالله المعلمي، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021 ، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.

وأكد معاليه، أن هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية الضيقة.

وجدد معاليه التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

Time واتساب
المملكة
اليمن
الحوثي

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
نعم صحيح تأخرت عليها صديقتها ومن زود لهفتها تقطع قيود وسلاسل
أبو كنان
قتلك الله يا طماع يا عبد المال ..
أبو كنان
اقتلوه وريحوا الناس منه
abdul
هنا قول مشهور عند الامركان : لا تعبث مع التّكساني. DON'T MESS WITH A TEXAN. اوقات تفكيرهم يكون شاذا، يختلف عن تفكير ابناء باقي الولايات. وربما ولاية تكساس ستتحوّل إلي " الجمهورية التكسانية العظمى" كدولة حرة مستقلة عن الولايات المتحدة الامركية في أمد غير بعيد.. عندما يحدث ذالك سنقول لهم : ونِعْم الخلاص منكم أيها التّكاسنة. GOOD RIDDANCE, you texans. الكلام لِيكِي يا تكساس واسمعي أيضا يا جارة، والمقصود كاليفورنيا، حتى لو مافي حدود برية تربطهما. ههههه.
محمد
الله يلطف بنا وبهم

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