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150 ألف ريال لأسرة ضحية الصعق الكهربائي بالمجاردة

Time منذ 3 ساعات
Views 2250
150 ألف ريال لأسرة ضحية الصعق الكهربائي بالمجاردة

أبها (صدى):
قررت محكمة الاستئناف الإدارية في عسير، تأييد الحكم الصادر ضد بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال لورثة الطفلة جنى علي محمد الشهري، التي توفيت إثر ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة.

ومن جانبها أوضحت والدة الطفلة المتوفاة، أنهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن من بلدية المجاردة التي ما زالت تماطل في الدفع، بحسب الوطن.

يذكر أن الطفلة لقت مصرعها بسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة، وبعد مباشرة الجهات المختصة اتضح وجود 6 أعمدة بها ماس كهربائي.

وتم حينها إعفاء رئيس بلدية المجاردة، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم.

 

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أهالي الخاط يودعون الطفلة ضحية الصعق الكهربائي بالمجاردة

Time واتساب
المجاردة
عسير
جنى الشهري

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
نعم صحيح تأخرت عليها صديقتها ومن زود لهفتها تقطع قيود وسلاسل
أبو كنان
قتلك الله يا طماع يا عبد المال ..
أبو كنان
اقتلوه وريحوا الناس منه
abdul
هنا قول مشهور عند الامركان : لا تعبث مع التّكساني. DON'T MESS WITH A TEXAN. اوقات تفكيرهم يكون شاذا، يختلف عن تفكير ابناء باقي الولايات. وربما ولاية تكساس ستتحوّل إلي " الجمهورية التكسانية العظمى" كدولة حرة مستقلة عن الولايات المتحدة الامركية في أمد غير بعيد.. عندما يحدث ذالك سنقول لهم : ونِعْم الخلاص منكم أيها التّكاسنة. GOOD RIDDANCE, you texans. الكلام لِيكِي يا تكساس واسمعي أيضا يا جارة، والمقصود كاليفورنيا، حتى لو مافي حدود برية تربطهما. ههههه.
محمد
الله يلطف بنا وبهم

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