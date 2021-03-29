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شاهد..مقيم يكشف سر انسجامه وبقاؤه بالمملكة طوال 30 عامًا

Time منذ 27 دقيقة
Views 999
شاهد..مقيم يكشف سر انسجامه وبقاؤه بالمملكة طوال 30 عامًا

عادل الحربي (صدى):
روى مقيم من الجنسية المغربية، قصة قدومه للمملكة وبقاءه طوال 30 عامًا، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع البقاء طوال هذه المدة.

وقال المواطن المغربي ويدعى " محمد الولجي": " لم أكن أتوقع أن أقيم 30 عاما بالسعودية، كنت أقول سأعتمر وأحج وإلى المغرب ".

وأشار إلى أنه لم يتقبل الطقس بالمملكة ودرجات الحرارة العالية، ورغم ذلك وجد نفسه بعد فترة انسجم بالأجواء وتعرف على عدد من المواطنين الذين استضافوه، وأكدوا له على أنه ليس غريبًا بينهم.

وأضاف: " فعملت لمدة سنتين على أن أغادر بعدها، لكن كتب لي الله أن أبقى، وكنت أعزبًا، فرجعت إلى المغرب تزوجت وأصطحبت زوجتي للمملكة، على أن نذهب عندما يصل أولادنا لسن الدراسة " ،في إشارة إلى عدم تخطيطه للبقاء طوال 30 عاما.

وأكد الولجي أن من يأتي إلى المملكة ويقيم بها ويعاشر أهلها يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية.

مقيم
المملكة
المغرب

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى القبر الضيق المظلم الذي يوارى فيه الباحث عمله ويسجل فيه علمه للتاريخ يتم العبث به
abdul
اسمها الحاجة سارة عمر. وكانت امنياتها ان يعتنق حفيدها امباراك اوباما الديانة الاسلامية. اللهم اغفر لها وارحمها وارزقها الجنة الفردوس
نجاة محمد
يا شين اللقافة
نجاة محمد
وانتي مالك دعي الخلق للخالق صحيح ملقوفة
د محمد ماجد بخش
العابث الذي يخرج الصامد حتى من باطن قبره الذي يعمره لا لسبب غير الإنصياع لآمر ! غير منصف وافق شن طبقة ! حتى على البوح لا أسلم من العلل

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