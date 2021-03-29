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الخراشي قبيل لقاء فلسطين: مشكلة منتخبنا في الهجوم

Time منذ ساعة
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الخراشي قبيل لقاء فلسطين: مشكلة منتخبنا في الهجوم

ماجد محمد (صدى):
شدد محمد الخراشي مدرب المنتخب الوطني السابق، على أهمية الفوز أمام منتخب فلسطين، في مباراة اليوم الثلاثاء، بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال الخراشي في تصريحات تلفزيونية: "مباراة المنتخب السعودي مع فلسطين ستكون صعبة للغاية، كون الخصم يمتلك عناصر مميزة تلعب خارج فلسطين " .

وتابع: "لاعبو منتخبنا يدركون في مثل هذه الظروف أن تلك المباراة هي الأهم، لتأكيد الصدارة، ولدينا عناصر جيدة للغاية وأصحاب خبرة يستطيعون توجيه وقيادة المجموعة الشابة للأفضل، وتحقيق النتائج المنتظرة بإذن الله".

وأضاف: " علينا محاولة التسجيل مبكرًا لإحباط طموحاتهم، ولدينا أسماء مميزة قادرة على صناعة الفارق"، مشيرًا إلى أن مشكلة الأخضر في الهجوم، مستمكلا: " يجب أن نلعب بشكل جماعي، ونستغل الفرص التي تتاح لنا، والنقاط الثلاث مهمة في المرحلة المقبلة".

المنتخب الوطني
الخراشي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى القبر الضيق المظلم الذي يوارى فيه الباحث عمله ويسجل فيه علمه للتاريخ يتم العبث به
abdul
اسمها الحاجة سارة عمر. وكانت امنياتها ان يعتنق حفيدها امباراك اوباما الديانة الاسلامية. اللهم اغفر لها وارحمها وارزقها الجنة الفردوس
نجاة محمد
يا شين اللقافة
نجاة محمد
وانتي مالك دعي الخلق للخالق صحيح ملقوفة
د محمد ماجد بخش
العابث الذي يخرج الصامد حتى من باطن قبره الذي يعمره لا لسبب غير الإنصياع لآمر ! غير منصف وافق شن طبقة ! حتى على البوح لا أسلم من العلل

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