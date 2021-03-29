الخراشي قبيل لقاء فلسطين: مشكلة منتخبنا في الهجوم

ماجد محمد (صدى):
شدد محمد الخراشي مدرب المنتخب الوطني السابق، على أهمية الفوز أمام منتخب فلسطين، في مباراة اليوم الثلاثاء، بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
وقال الخراشي في تصريحات تلفزيونية: "مباراة المنتخب السعودي مع فلسطين ستكون صعبة للغاية، كون الخصم يمتلك عناصر مميزة تلعب خارج فلسطين " .
وتابع: "لاعبو منتخبنا يدركون في مثل هذه الظروف أن تلك المباراة هي الأهم، لتأكيد الصدارة، ولدينا عناصر جيدة للغاية وأصحاب خبرة يستطيعون توجيه وقيادة المجموعة الشابة للأفضل، وتحقيق النتائج المنتظرة بإذن الله".
وأضاف: " علينا محاولة التسجيل مبكرًا لإحباط طموحاتهم، ولدينا أسماء مميزة قادرة على صناعة الفارق"، مشيرًا إلى أن مشكلة الأخضر في الهجوم، مستمكلا: " يجب أن نلعب بشكل جماعي، ونستغل الفرص التي تتاح لنا، والنقاط الثلاث مهمة في المرحلة المقبلة".