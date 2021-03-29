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 وقائع جديدة عن فساد "الجبري": تورط فيها زوجته وأبنائه وشركات تابعه له

Time منذ ساعة
Views 999
 وقائع جديدة عن فساد "الجبري": تورط فيها زوجته وأبنائه وشركات تابعه له

الرياض (صدى):
تكشفت معلومات جديدة حول وقائع الدعوى المدنية التي رفعتها شركة تحكم التقنية ضد سعد الجبري، وتتهمه فيها بتدبير عملية احتيال شارك فيها ما لا يقل عن 21 متآمرًا عبر 13 ولاية قضائية من بينهم زوجته وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركات تابعة له.

 

وجاء ذلك بهدف الاستيلاء على ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، باستخدام شركات كان قد تم تأسيسها قبل أكثر من 10 سنوات كغطاء لحرب السعودية على الإرهاب، وفق صحيفة "ذا فاينانشال تايمز" البريطانية.

 

وكانت الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجبري أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو بكندا، كشفت عن استخدامه منصبه في وزارة الداخلية لتأسيس كيانات للقيام بأنشطة مكافحة الإرهاب، لكنه استخدمها بدلًا من ذلك في مخطط احتيالي لسرقة مليارات الدولارات.

سعد الجبري
القضاء الكندي
وقائع فساد

التعليقات

اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1020
منذ ساعة
المضحك انه يسمي نفسه رجل دوله...؟
بينما هو مجرم وفاسد .... سرق اكثر مما سرقه لصوص البيوت على مدى عقود..
لماذا لا يتم طلبه من الانتربول ..؟
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1490
منذ 9 دقائق
هذه الخيانة العظمى..

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها
بلبل البحر
الله يصبركم على ما أصابكم .. وعليكم بالصلاة فإنها تزيل همَّ المصايب.. {واستعينوا بالصبر والصلاة}
ابو رياض الحربي
صراحه تشكر اخي على هاذا المجهود الجبار شكرا شكرا اتمنى ان يدعم ماليا ومعنويا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
بلبل البحر
هذه الخيانة العظمى..

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