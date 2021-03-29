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التجارة : رقم الباركود لا يعني بلد المنتج .. والرقابة على الواردات تمر بـ 3 مراحل

Time منذ 39 دقيقة
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التجارة : رقم الباركود لا يعني بلد المنتج .. والرقابة على الواردات تمر بـ 3 مراحل

الرياض (صدى):
إشارة إلى ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي، توضح وزارة التجارة و الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك السعودية بأن جميع المنتجات المستوردة للمملكة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية .

وتتشارك الجهات الرقابية في الرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل ، الأولى في بلد المنشأ، حيث تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية.

كما يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، ويتم كذلك التحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية من خلال منصة سابر الإلكترونية التي تم ربطها بمنصة فسح لدى الهيئة العامة للجمارك وذلك لضمان عدم التلاعب في الشهادات، حيث توفر منصة سابر خدمة تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة بهدف تتبع المنتجات من خط الإنتاج في بلد المنشأ إلى وصولها للمستهلك .

كما تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، من خلال التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.

والمرحلة الثانية عند وصول الواردات لأي من المنافذ البرية والبحرية والجوية، تقوم الجمارك السعودية بدورها في إجراءات الكشف والمعاينة على السلع الواردة والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، إضافة إلى عمليات المعاينة والفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتحليلها في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة.

أما المرحلة الثالثة تتم فيها الرقابة على الاسواق والمستودعات من قبل الفرق الرقابية في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية.

كما تستقبل هذه الجهات الرقابية بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، في حين تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في مناطق المملكة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

وتساعد هيئة المواصفات الجهات الرقابية في متابعة التطبيق من خلال مؤشر المطابقة السنوي لتوجيه قدرات الجهات الرقابية لضبط السوق ورفع مستوى السلامة ،وبناء مؤشر المطابقة الذي تصدره الهيئة بشكل سنوي.

وفيما يخص الرقم الموجود على (الباركود) المطبوع على المنتجات فهو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن (الباركود) تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة.

كما أن الشركات العالمية تقوم بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الاقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ.

وتهيب الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية ،وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية .

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
كلمه حق ..من وراء حجاب... يشهد الله ..ما رأيت على وجه الأرض مثل اسعد الدلخ خبير.... فما قولكم يا أولي الألباب إن كنتم لقوله تعقلون...؟
اسعد الدلخ
ولا يعني هذا كل من تلبسه جني يتم صعقه بالكهرب .. بل تحتاج لواحد بأحوال الجن خبير .. وللأبدان طبيب..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس

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