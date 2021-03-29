الأخضر يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة فلسطين 

ماجد محمد (صدى):
يستعد المنتخب الأخضر غدًا الثلاثاء، خوض خامس مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لمواجهة منتخب فلسطين في تمام الساعة الثامنة والنصف على "ملعب مرسول بارك" .
وجاء ذلك وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة اتحاد القدم ياسر المسحل، كما اختتم المنتخب مساء اليوم الاثنين تدريباته على " ملعب مرسول بارك" ، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد".
وركزت التمارين على الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها مباريات مصغرة تعتمد على المساحات الصغيرة، لتختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر عقب نهاية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تحيات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وثقة سموه بنجوم الأخضر في مواصلة تحقيق الأهداف.