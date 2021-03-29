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الأخضر يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة فلسطين 

Time منذ 44 دقيقة
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الأخضر يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة فلسطين 

ماجد محمد (صدى):
يستعد المنتخب الأخضر غدًا الثلاثاء، خوض خامس مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لمواجهة منتخب فلسطين في تمام الساعة الثامنة والنصف على "ملعب مرسول بارك" .

 

وجاء ذلك وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة اتحاد القدم ياسر المسحل، كما اختتم المنتخب مساء اليوم الاثنين تدريباته على " ملعب مرسول بارك" ، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد".

وركزت التمارين على الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها مباريات مصغرة تعتمد على المساحات الصغيرة، لتختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر عقب نهاية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تحيات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وثقة سموه بنجوم الأخضر في مواصلة تحقيق الأهداف.

كأس العالم 2022
التصفيات الآسيوية
المنتخب الأخضر

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
كلمه حق ..من وراء حجاب... يشهد الله ..ما رأيت على وجه الأرض مثل اسعد الدلخ خبير.... فما قولكم يا أولي الألباب إن كنتم لقوله تعقلون...؟
اسعد الدلخ
ولا يعني هذا كل من تلبسه جني يتم صعقه بالكهرب .. بل تحتاج لواحد بأحوال الجن خبير .. وللأبدان طبيب..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس

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