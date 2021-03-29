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محمد صلاح ينفجر غضباً بعد لقاء جزر القمر

Time منذ 35 دقيقة
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محمد صلاح ينفجر غضباً بعد لقاء جزر القمر

وكالات (صدى):
سادت حالة من الغضب هداف فريق ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، بعد المباراة التي أقيمت، اليوم، بين منتخب بلاده مع نظيره جزر القمر.

وتدافعت الجماهير المصرية على اللاعب من أجل التقاط الصور التذكارية معه بشكل مبالغ فيه، دون اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ودفعت الفوضى التي سادت عقب انتهاء المباراة بين الفريقين، محمد صلاح للاستفسار من القائمين على تأمين ملعب اللقاء عن كيفية نزول الجماهير أرضية ملعب اللقاء.

يذكر أن المواجهة التي جمعت مصر وجزر القمر، كانت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ليفربول
جزر القمر
فيروس كورونا
محمد صلاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
كلمه حق ..من وراء حجاب... يشهد الله ..ما رأيت على وجه الأرض مثل اسعد الدلخ خبير.... فما قولكم يا أولي الألباب إن كنتم لقوله تعقلون...؟
اسعد الدلخ
ولا يعني هذا كل من تلبسه جني يتم صعقه بالكهرب .. بل تحتاج لواحد بأحوال الجن خبير .. وللأبدان طبيب..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس

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