محمد صلاح ينفجر غضباً بعد لقاء جزر القمر

وكالات (صدى):
سادت حالة من الغضب هداف فريق ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، بعد المباراة التي أقيمت، اليوم، بين منتخب بلاده مع نظيره جزر القمر.
وتدافعت الجماهير المصرية على اللاعب من أجل التقاط الصور التذكارية معه بشكل مبالغ فيه، دون اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
ودفعت الفوضى التي سادت عقب انتهاء المباراة بين الفريقين، محمد صلاح للاستفسار من القائمين على تأمين ملعب اللقاء عن كيفية نزول الجماهير أرضية ملعب اللقاء.
يذكر أن المواجهة التي جمعت مصر وجزر القمر، كانت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية.