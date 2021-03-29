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شاهد.. قصة راقٍ يبيع "جركل أخضر" بـ 22 ألف ريال لعلاج ابن أحد المسؤولين

Time منذ 56 دقيقة
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شاهد.. قصة راقٍ يبيع "جركل أخضر" بـ 22 ألف ريال لعلاج ابن أحد المسؤولين

عادل الحربي (صدى):
كشف الداعية مهنا العنزي، قصة راقٍ يبيع "جركلا أخضر" بـ 22 ألف ريال لعلاج ابن أحد المسؤولين.

 

وقال مهنا العنزي خلال لقائه ببرنامج "الراصد":" أتى لي أحد المسؤولين بالدولة ولم يجد علاجًا لابنه وقال لي" ذهبت إلى أحد الرقاة في بقرية ما، وأعطاني "جركلا أخضر" وقال تصب على ولدك واحدة بواحدة".

 

وأوضح:" قال لي أحد المسؤولين إن قيمة الجركل 22 ألف ريال، وقال أيضا يوم جيت البيت وروشت ابني ازدادت حالته سوءً، علمت بأن ابنه ملازم أول في إحدى القطاعات العسكرية".

 

وأشار:"الرقية الشرعية نافعة حسياً ومعنوياً، ولكن ذلك لا يمنع من أخذ العلاج والدواء الموصوف من الطبيب"،  كما وجه نصيحة لمن أصابه مس أو عين:" ضع يدك على العضو الذي يؤلمك من جسدك كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) وقل بسم الله ثلاثًا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، أو بسم الله من كل شر يؤذيني ومن كل عين حاسد الله يشفيني".

رقية شرعية
برنامج الراصد
مهنا العنزي

التعليقات

اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 44 دقيقة
الدحونه الأوله...من انضحك عليه بجركل ب ٢٢ ألف لا يستحق يكون مسؤول....
الدحونه الثانيه .. بحكم ما علمني ربي..
هناك أمراض روحانيه..او نفسيه..وهذه علاجها يكون بعد معرفه السبب..سحر ..عين..مرض نفسي
وهناك امراض جسديه..وعلاجها بالطب الشعبي او الافرنجي
..وهناك امراض نفسجسديه (وهذه تسميه جديده) كأن تتألم من عضو بجسدك ..وعند الكشف الطبي عليه النتيجه سليم... وهذا اسبابه السحر أو العين ...
هذا المختصر ..ومن أراد التفصيل فليحضر المختصر لفضيلة الشيخ اسعد الدلخ ..
اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 41 دقيقة
الدحونه الثالثه...
بعضكم يتساءل ..من هو سماحة الشيخ اسعد الدلخ...؟
وللدحونات بقيه.....
دححينه نشرب جغمة بليله نرطب بها الريق ثم نرجع للتعليق نواصل
اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 36 دقيقة
لو كان القرآن عند الغرب ...
لأنشأو مسشفيات ومراكز ابحاث للتداوي بالقرآن...ولأصبحت مقصد شعوب الأرض...
لاكن لكل داء دواء ..إلا الدلاخة أعيت من يداويها..
اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 31 دقيقة
معلومه جديده على البشر...
الجن حينما يؤثرون على جسد الانسان ... فأنهم يتلبسون الجهاز العصبي والنهايات العصبيه بالرأس... ولذلك من يصدم بالكهرباء فإن الصعقه الكهربائيه تصيب الجني وتؤلمه ..اذا تم صقعها والجني كان بحاله تلبس
اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 31 دقيقة
معلومه جديده على البشر...
الجن حينما يؤثرون على جسد الانسان ... فأنهم يتلبسون الجهاز العصبي والنهايات العصبيه بالرأس... ولذلك من يصدم بالكهرباء فإن الصعقه الكهربائيه تصيب الجني وتؤلمه ..اذا تم صقعها والجني كان بحاله تلبس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126685
منذ 19 دقيقة
جزاك الله خير ..
اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 18 دقيقة
ولا يعني هذا كل من تلبسه جني يتم صعقه بالكهرب .. بل تحتاج لواحد بأحوال الجن خبير .. وللأبدان طبيب..
اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1018
منذ 15 دقيقة
كلمه حق ..من وراء حجاب...
يشهد الله ..ما رأيت على وجه الأرض مثل اسعد الدلخ خبير....
فما قولكم يا أولي الألباب إن كنتم لقوله تعقلون...؟

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
كلمه حق ..من وراء حجاب... يشهد الله ..ما رأيت على وجه الأرض مثل اسعد الدلخ خبير.... فما قولكم يا أولي الألباب إن كنتم لقوله تعقلون...؟
اسعد الدلخ
ولا يعني هذا كل من تلبسه جني يتم صعقه بالكهرب .. بل تحتاج لواحد بأحوال الجن خبير .. وللأبدان طبيب..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس
اسعد الدلخ
عندنا نسميه بجده .. بياع الخبل السوديريه... ... المهم ما اجمل الحيطان مزروعه زتتت ومن الشمس تضللها النخل .. وحولك معيز وتيوس ومعها بزورتها... ما اجمل البساطه ونقاء الهواء مع نقاء النفس

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