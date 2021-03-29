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إعلان ضوابط الإعلان الإلكتروني لاستقدام العمالة الوافدة والمنزلية

Time منذ 14 دقيقة
Views 999
إعلان ضوابط الإعلان الإلكتروني لاستقدام العمالة الوافدة والمنزلية

الرياض (صدى):
دعت وزارة التجارة إلى الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن أنشطة الاستقدام ‏وتقديم الخدمات العمالية، والتي منها على ألا يتضمن الإعلان أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

وشددت على عدم استخدام عبارات مثل "للبيع، للشراء، للتنازل"، وتستبدل بعبارة "نقل خدمات: كما شددت على ألّا يتضمن الإعلان عبارة "خادم أو خادمة"، وتستبدل بعبارة "عامل أو عاملة".

كما تضمنت الضوابط ألا ينشر الإعلان صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وألّا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، مع ضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألّا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

كما شددت على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الإلكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، متعهدة بأنه سيتم إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا إلكترونياً يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.

وزارة التجارة
العمالة الوافد

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
لعنة الله على بني علمان ومن مكنهم العلماني لادين لهم ولاشرف يهدمون ولايبنون اللهم عليك بهم يارب العالمين
وافي
وش الجديد مافهمت شي والله مشكلة القص واللزق في هذه الصحيفة متفشي
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. موفقين ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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