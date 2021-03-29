الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

Time منذ 58 دقيقة
Views 1272
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

الرياض (صدى):
أجرى سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها.

وأبدى ملك الأردن ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

يذكر أن المبادرة تهدف أيضا تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة ، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

الأردن
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
لعنة الله على بني علمان ومن مكنهم العلماني لادين لهم ولاشرف يهدمون ولايبنون اللهم عليك بهم يارب العالمين
وافي
وش الجديد مافهمت شي والله مشكلة القص واللزق في هذه الصحيفة متفشي
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. موفقين ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

مواطنة توضح سبب قيادتها للجمس
مواطنة توضح سبب قيادتها للجمس
Time منذ 5 دقائق Views 194
سيلفي مع النياق
سيلفي مع النياق
Time منذ 5 دقائق Views 197
الشاهي غير عندهم
الشاهي غير عندهم
Time منذ 6 دقائق Views 163
منع استخدام كلمتي "خادم وخادمة" في إعلانات استقدام العمالة الوافدة والمنزلية
منع استخدام كلمتي "خادم وخادمة" في إعلانات استقدام العمالة الوافدة والمنزلية
Time منذ 14 دقيقة Views 1263
الكشف عن هوية الملعب المستضيف لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا
الكشف عن هوية الملعب المستضيف لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا
Time منذ 35 دقيقة Views 1618
بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها
بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها
Time منذ 39 دقيقة Views 1700
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
Time منذ 58 دقيقة Views 1509
الأهلي يتعاقد مع الروماني "ريجيكامب"
الأهلي يتعاقد مع الروماني "ريجيكامب"
Time منذ ساعة Views 1992
روقان رؤى الصبان
روقان رؤى الصبان
Time منذ ساعة Views 579
الماضي الجميل ليوسف الثنيان
الماضي الجميل ليوسف الثنيان
Time منذ ساعة Views 694