الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها

Time منذ 39 دقيقة
Views 999
بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها

الرياض (صدى):
سرد المواطن "فهد الرويلي" قصة تبرعه بكليته لطفلة لا يعرفها، مؤكداً أنه كان يستهدف من التبرع إنقاذ حياة صديقه لكن الموت حال دون ذلك.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه أراد التبرع بكليته إلى صديقة إلا أن الأخير رفض وتوفي قبل عملية نقل الكلية من أخيه بأربعة أيام.

وأضاف أنه منذ وفاة صديقة قرر أن يتبرع بكليته لوجه الله إلى من يحتاجها، وبعد مرور أكثر من عام تحددت موعد نقل العملية لشخص يحتاجها، إلا أن الأطباء أخبروه في اللحظات الأخيرة أن العملية لن تجرى لعدم تطابق الانسجة الدموية مع الشخص الذي سيتلقى الكلى، وبعد ذلك قام بالتبرع لطفلة لا يعرفها.

وأشار إلى أنه أخفى الأمر على أسرته مع عدا زوجته، مؤكداً أن الأخيرة كان تواظب على تشجيعه على التبرع بكليته.

الفشل الكلوي
التبرع بالكلية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
لعنة الله على بني علمان ومن مكنهم العلماني لادين لهم ولاشرف يهدمون ولايبنون اللهم عليك بهم يارب العالمين
وافي
وش الجديد مافهمت شي والله مشكلة القص واللزق في هذه الصحيفة متفشي
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. موفقين ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

مواطنة توضح سبب قيادتها للجمس
مواطنة توضح سبب قيادتها للجمس
Time منذ 5 دقائق Views 190
سيلفي مع النياق
سيلفي مع النياق
Time منذ 5 دقائق Views 192
الشاهي غير عندهم
الشاهي غير عندهم
Time منذ 5 دقائق Views 158
منع استخدام كلمتي "خادم وخادمة" في إعلانات استقدام العمالة الوافدة والمنزلية
منع استخدام كلمتي "خادم وخادمة" في إعلانات استقدام العمالة الوافدة والمنزلية
Time منذ 14 دقيقة Views 1263
الكشف عن هوية الملعب المستضيف لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا
الكشف عن هوية الملعب المستضيف لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا
Time منذ 35 دقيقة Views 1615
بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها
بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها
Time منذ 39 دقيقة Views 1700
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
Time منذ 58 دقيقة Views 1507
الأهلي يتعاقد مع الروماني "ريجيكامب"
الأهلي يتعاقد مع الروماني "ريجيكامب"
Time منذ ساعة Views 1987
روقان رؤى الصبان
روقان رؤى الصبان
Time منذ ساعة Views 576
الماضي الجميل ليوسف الثنيان
الماضي الجميل ليوسف الثنيان
Time منذ ساعة Views 694