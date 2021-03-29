الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير يثير تساؤلات وغضب الطلاب 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1474
شاهد.. توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير يثير تساؤلات وغضب الطلاب 

الرياض (صدى):
أعدت  قناة الإخبارية تقريرا حول توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير واضح من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 

وقال أحد طلاب الكلية "فيصل":"يوجد مشكلات عديدة في كليات التميز والدراسة متوقفة من تيرمين كاملين"، موضحا:"لا يوجد مكافآت ولا يوجد تواصل من مسؤولين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وردهم  علينا "قريبا ستعود الدراسة ولا يوجد رد صريح وواضح".

 

كما أوضحت سارة الشهري إحدى طالبات الكلية:" توقفت الدراسة في الكلية من بداية السنة إلى الآن ولم يتواصلوا  معنا"، مشيرة:"تواصلنا  مع مسؤولين في الكلية عبر القنوات الفضائية ولكن لم يتم الرد علينا رسميا"،

وتابعت سارة الشهري أن معظم الطلاب لم يتمكنوا من سحب ملفات الثانوية، مما أثار غضبهم بسبب توقف الدراسة دون تبرير واضح من قبل المسؤولين.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
موفقين خير ياشعب مصر
لا يهمونك انا مجنونك
عساك ذخر يابوفهد
لا يهمونك انا مجنونك
يعيش شعب مصر العظيم
د محمد ماجد بخش
الفترة الممثلة لعدد الوحدات الممثلة لدرجة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لوحدة العنصر العددية الممثلة بعدد وحدات العناصر هي ما يحدد ملامح وأضلاع وزوايا شكل الجدول الدوري
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. عامل نشيط ..

أخر الأخبار

نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع عادل إمام
نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع عادل إمام
Time منذ 5 دقائق Views 80
شاهد.. لحظة افتتاح أمير الرياض جسر تقاطع طريقي عرفات والعزيزية
شاهد.. لحظة افتتاح أمير الرياض جسر تقاطع طريقي عرفات والعزيزية
Time منذ 12 دقيقة Views 1272
شاهد.. توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير يثير تساؤلات وغضب الطلاب 
شاهد.. توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير يثير تساؤلات وغضب الطلاب 
Time منذ 22 دقيقة Views 1478
شاهد .. رقص وغناء عمال الكراكات والقاطرات بعد تعويم السفينة بقناة السويس
شاهد .. رقص وغناء عمال الكراكات والقاطرات بعد تعويم السفينة بقناة السويس
Time منذ 23 دقيقة Views 1562
موقف طريف لمنال العيسى مع شاب سوداني
موقف طريف لمنال العيسى مع شاب سوداني
Time منذ 30 دقيقة Views 352
صورة نادرة لخادم الحرمين في حي الطريف التاريخي بالدرعية 
صورة نادرة لخادم الحرمين في حي الطريف التاريخي بالدرعية 
Time منذ 33 دقيقة Views 1481
مواطن يوثق نهاية الانشغال بالجوال اثناء القيادة
مواطن يوثق نهاية الانشغال بالجوال اثناء القيادة
Time منذ 33 دقيقة Views 394
باكستاني ماينخاف عليه
باكستاني ماينخاف عليه
Time منذ 34 دقيقة Views 380
بالفيديو .. الزعاق يكشف موعد انتهاء موجات البرد
بالفيديو .. الزعاق يكشف موعد انتهاء موجات البرد
Time منذ 39 دقيقة Views 1694
يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد لتعويض "بوفون"
يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد لتعويض "بوفون"
Time منذ 52 دقيقة Views 1336