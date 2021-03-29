يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد لتعويض "بوفون"

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد، من أجل تعويض جيانلويجي بوفون.
ولفتت إلى أن مغادرة بوفون، مدينة تورينو الإيطالية، لن تكون من أجل اعتزاله ممارسة كرة القدم، بل لخوض تجربة احترافية خارج إيطاليا.
وأبانت أن يوفنتوس يستهدف حارسًا من اثنين، إما إعادة ماتيا بيرين من إعارته في جنوى، أو التعاقد مع إيميل أوديرو من سامبدوريا.
وكان بوفون بدأ مسيرته الرياضية مع بارما، قبل انتقاله إلى يوفنتوس عام 2001، مع تجربة قصيرة في باريس سان جيرمان، في الفترة من 2018 إلى 2019.