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يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد لتعويض "بوفون"

Time منذ 52 دقيقة
Views 1330
يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد لتعويض "بوفون"

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يبحث عن حارس مرمى جديد، من أجل تعويض جيانلويجي بوفون.

ولفتت إلى أن مغادرة بوفون، مدينة تورينو الإيطالية، لن تكون من أجل اعتزاله ممارسة كرة القدم، بل لخوض تجربة احترافية خارج إيطاليا.

وأبانت أن يوفنتوس يستهدف حارسًا من اثنين، إما إعادة ماتيا بيرين من إعارته في جنوى، أو التعاقد مع إيميل أوديرو من سامبدوريا.

 

وكان بوفون بدأ مسيرته الرياضية مع بارما، قبل انتقاله إلى يوفنتوس عام 2001، مع تجربة قصيرة في باريس سان جيرمان، في الفترة من 2018 إلى 2019.

نادي يوفنتوس
جيانلويجي بوفون

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
موفقين خير ياشعب مصر
لا يهمونك انا مجنونك
عساك ذخر يابوفهد
لا يهمونك انا مجنونك
يعيش شعب مصر العظيم
د محمد ماجد بخش
الفترة الممثلة لعدد الوحدات الممثلة لدرجة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لوحدة العنصر العددية الممثلة بعدد وحدات العناصر هي ما يحدد ملامح وأضلاع وزوايا شكل الجدول الدوري
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. عامل نشيط ..

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