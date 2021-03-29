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خادم الحرمين الشريفين يوجه بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية

Time منذ 53 دقيقة
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خادم الحرمين الشريفين يوجه بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية

الرياض (صدى):
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19" .

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين ، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

مركز الملك سلمان للإغاثة
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وزارة الصحة الأردنية

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 511
منذ 8 دقائق
عساك ذخر يابوفهد

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
موفقين خير ياشعب مصر
لا يهمونك انا مجنونك
عساك ذخر يابوفهد
لا يهمونك انا مجنونك
يعيش شعب مصر العظيم
د محمد ماجد بخش
الفترة الممثلة لعدد الوحدات الممثلة لدرجة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لوحدة العنصر العددية الممثلة بعدد وحدات العناصر هي ما يحدد ملامح وأضلاع وزوايا شكل الجدول الدوري
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. عامل نشيط ..

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