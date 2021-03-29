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خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان يعزيان أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان يعزيان أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ.

وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

الكويت
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
موفقين خير ياشعب مصر
لا يهمونك انا مجنونك
عساك ذخر يابوفهد
لا يهمونك انا مجنونك
يعيش شعب مصر العظيم
د محمد ماجد بخش
الفترة الممثلة لعدد الوحدات الممثلة لدرجة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لوحدة العنصر العددية الممثلة بعدد وحدات العناصر هي ما يحدد ملامح وأضلاع وزوايا شكل الجدول الدوري
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. عامل نشيط ..

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