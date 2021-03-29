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الموارد البشرية تفاجئ الموظفين بشأن عدد ساعات العمل في رمضان 

Time منذ 13 دقيقة
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الموارد البشرية تفاجئ الموظفين بشأن عدد ساعات العمل في رمضان 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ساعات العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن ساعات العمل ستكون خمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

وأشارت إلى تقسيم حضور الموظفين لمقارّ العمل خلال رمضان، على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان كالتالي:المجموعة الأولى: 9:30 - 2:30، والمجموعة الثانية: 10:30 - 15:30، والمجموعة الثالثة: 11:30 - 16:30.

 

ونظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقارّ العمل لمنع تقشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وما تضمنه تعميم رقم ۷۳۸ بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقارّ العمل في المستوى الاحترازي الأخضر.

الموارد البشرية
عدد ساعات العمل
بشهر رمضان

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
الناصح الامين
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¥ ولد نجد ¥
هذا اهمال من صاحب السياره يخليها في وضع التشغيل .
؏ــــمـــر
ليه يابنتي ماوقفتي وسويتي تحديد مكان لاهلك ؟!! واضح انها كانت خايفة
الله يرحمها

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