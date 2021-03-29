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القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بـ"الرياض"

Time منذ ساعة
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القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بـ"الرياض"

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بمدينة الرياض، ومحاولة كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما، والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، ومحاولتهما تعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرياض
جريمة سطو

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
الناصح الامين
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¥ ولد نجد ¥
هذا اهمال من صاحب السياره يخليها في وضع التشغيل .
؏ــــمـــر
ليه يابنتي ماوقفتي وسويتي تحديد مكان لاهلك ؟!! واضح انها كانت خايفة
الله يرحمها

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