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الكشف لأول مرة عن مكونات لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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الكشف لأول مرة عن مكونات لقاح كورونا

وكالات (صدى):
بينت منظمة الصحة العالمية، مكونات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، إذ يتكون من المستضد والمواد الحافظة والمواد المثبّتة والمواد المخففة والمواد الفاعلة بالسطح، والمواد المساعدة.

وذكرت أن المستضد عبارة عن مكوّن نشط يولّد استجابة مناعية، وقد يكون المستضد جزءاً صغيراً من الكائن الحي المسبب للمرض مثل البروتين أو السكر، أو قد يكون الكائن الحي بأكمله في شكله الموهّن أو المعطل.

وأضافت أن المواد الحافظة تمنع تلوث اللقاح بعد فتح القارورة، ومن المواد الحافظة مادة ثنائي فينوكسي إيثانول، وهي أكثر المواد الحافظة شيوعاً، بينما تمنع المواد المثبّتة حدوث تفاعلات كيميائية داخل اللقاح وتحول دون التصاق مكوّنات اللقاح بقارورة اللقاح، ومن أمثلتها السكريات "اللاكتوز والسكروز"، والأحماض الأمينية "الغليسين"، والهلام، والبروتينات الألبومين البشري والمأشوب المشتق من الخميرة.

وأشارت إلى أن المواد الفاعلة بالسطح تحافظ على الامتزاج الجيد لجميع مكوّنات اللقاح. وتحول دون ترسّب العناصر الموجودة في الشكل السائل للقاح وتكتلها، أما المواد المتبقية فقد تشمل بروتينات البيض أو الخميرة أو المضادات الحيوية.

وأضافت أن المواد المخففة هي عبارة عن سائل يُستخدم لتخفيف لقاح كي يبلغ مستوى التركيز الصحيح قُبيل استخدامه. والمادة المخففة الأكثر استخداماً هي الماء المعقم، بينما المواد المساعدة تعمل على تحسين الاستجابة المناعية للقاح، وقد تكون المادة المساعدة كمية قليلة جداً من أملاح الألومنيوم (مثل فوسفات الألومنيوم أو هيدروكسيد الألومنيوم أو كبريتات البوتاسيوم والألومنيوم).

 

 

كورونا
فيروس كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
الناصح الامين
له الحق في أبداء الرأي وكفاية مجاملة لمنتجات علاوي على حساب صحتنا
¥ ولد نجد ¥
هذا اهمال من صاحب السياره يخليها في وضع التشغيل .
؏ــــمـــر
ليه يابنتي ماوقفتي وسويتي تحديد مكان لاهلك ؟!! واضح انها كانت خايفة
الله يرحمها

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