شاهد.. "الصريخ" يوضح طرق حماية العلامة التجارية لصنع في السعودية⁩ بالأسواق العالمية

الرياض (صدى):
كشف مدير إدارة العلاقات العامة بهيئة الملكية الفكرية، عبدالرحمن الصريخ، عن طرق حماية العلامة التجارية لصنع في السعودية بالأسواق العالمية.
وقال عبدالرحمن الصريخ خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" يجب التأكد من أن كافة الصادرات السعودية تخضع لضوابط وشروط تسهم في رفع وجودة اسم المنتج السعودي خارجيا مما يضمن استمرارية المنتج السعودي لكي يكون الخيار الأول للمستهلكين".
وأشار:"أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 هو الصادرات النفطية وهذا البرنامج سيكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال تشجيع المصانع السعودية وتقديم حزم تحفيزية من قبل المملكة".
وأوضح:"أثناء تقديم العلامة التجارية وتسجيلها يتم تقديمها كعلامة مراقبة وفحص والجهة المسؤولة عن مراقبة السلع، إضافة إلى أنها تقدم علامات تسجيلها كعلامة مراقبة وفحص مع إرفاق نسخة من اشتراطات العلامة".