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شاهد.. "الصريخ" يوضح طرق حماية العلامة التجارية لصنع في السعودية⁩ بالأسواق العالمية

Time منذ ساعة
Views 1003
شاهد.. "الصريخ" يوضح طرق حماية العلامة التجارية لصنع في السعودية⁩ بالأسواق العالمية

الرياض (صدى):
كشف مدير إدارة العلاقات العامة بهيئة الملكية الفكرية، عبدالرحمن الصريخ، عن طرق حماية العلامة التجارية لصنع في السعودية⁩ بالأسواق العالمية.

وقال عبدالرحمن الصريخ خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" يجب التأكد من أن كافة الصادرات السعودية تخضع لضوابط وشروط تسهم في رفع وجودة اسم المنتج السعودي خارجيا مما يضمن استمرارية المنتج السعودي لكي يكون الخيار الأول للمستهلكين".

 

وأشار:"أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 هو الصادرات النفطية وهذا البرنامج سيكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال تشجيع المصانع السعودية وتقديم حزم تحفيزية من قبل المملكة".

 

وأوضح:"أثناء تقديم العلامة التجارية وتسجيلها يتم تقديمها كعلامة مراقبة وفحص والجهة المسؤولة عن مراقبة السلع، إضافة إلى أنها تقدم علامات تسجيلها كعلامة مراقبة وفحص مع إرفاق نسخة من اشتراطات العلامة".

السعودية
الأسواق العالمية
هيئة الملكية الفكرية
عبدالرحمن الصريخ
صنع في السعودية⁩

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
الناصح الامين
له الحق في أبداء الرأي وكفاية مجاملة لمنتجات علاوي على حساب صحتنا
¥ ولد نجد ¥
هذا اهمال من صاحب السياره يخليها في وضع التشغيل .
؏ــــمـــر
ليه يابنتي ماوقفتي وسويتي تحديد مكان لاهلك ؟!! واضح انها كانت خايفة
الله يرحمها

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