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بيلوتي: ابنتي ولدت يوم إصابتي بفيروس كورونا وأهديتي هدفي لها

Time منذ 27 دقيقة
Views 1001
بيلوتي: ابنتي ولدت يوم إصابتي بفيروس كورونا وأهديتي هدفي لها

وكالات (صدى):
فسر أندريا بيلوتي، المهاجم الدولي الإيطالي، احتفاله بالتسجيل أمام بلغاريا، مبديا سعادته بفوز منتخب بلاده في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال "بيلوتي":"تدربنا على بضع ضربات جزاء قبل المباراة لأن متخصصنا جورجينيو لم يكن يلعب، تدربنا عليها خلال الأسبوع وإنسيني أعطاني الكرة كان يعرف أنني من سيسدد".

وأوضح:"كنت أعلم أنني يجب أن أسددها وأنا سعيد بالتسجيل، أهدي الهدف لابنتي المولودة حديثًا، كانت أكبر فرحة في حياتي"، مشيرا:"لسوء الحظ، لقد ولدت في نفس اليوم الذي أثبتت فيه إصابتي بفيروس كورونا، لذلك لم أتمكن من مقابلتها لمدة أسبوعين، الأبوة هي أروع شيء يمكن أن يحدث في الحياة".

إيطاليا
أندريا بيلوتي

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أحدث التعليقات

فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
زا
بلوه اشربوا مرقته.
نجاة محمد
الحمد لله انها عادت الي مجراها الطنيعي و عادت الملاحة في قناه السويس بأيدي مصرية
نجاة محمد
ربنا يرحمها و يصبر اهلها

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