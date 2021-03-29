بيلوتي: ابنتي ولدت يوم إصابتي بفيروس كورونا وأهديتي هدفي لها

وكالات (صدى):
فسر أندريا بيلوتي، المهاجم الدولي الإيطالي، احتفاله بالتسجيل أمام بلغاريا، مبديا سعادته بفوز منتخب بلاده في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
وقال "بيلوتي":"تدربنا على بضع ضربات جزاء قبل المباراة لأن متخصصنا جورجينيو لم يكن يلعب، تدربنا عليها خلال الأسبوع وإنسيني أعطاني الكرة كان يعرف أنني من سيسدد".
وأوضح:"كنت أعلم أنني يجب أن أسددها وأنا سعيد بالتسجيل، أهدي الهدف لابنتي المولودة حديثًا، كانت أكبر فرحة في حياتي"، مشيرا:"لسوء الحظ، لقد ولدت في نفس اليوم الذي أثبتت فيه إصابتي بفيروس كورونا، لذلك لم أتمكن من مقابلتها لمدة أسبوعين، الأبوة هي أروع شيء يمكن أن يحدث في الحياة".