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تطورات جديدة بشأن قضية رئيس الوزراء الكويتي السابق

Time منذ 36 دقيقة
Views 1003
تطورات جديدة بشأن قضية رئيس الوزراء الكويتي السابق

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، يوم الإثنين، قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، من السفر، عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".

وتبين أن تم إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى شبهات الفساد بمئات الملايين، كما قررت منعه من السفر، بحسب صحيفة "القبس"، كما قال إن سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات المتهمين ضده.

 

يذكر أن الشيخ جابر المبارك قد اعتذر، الإثنين الماضي، عن المثول أمام محكمة الوزراء، وفق ما كان مقررا للتحقيق معه في الصفقة التي أبرمت في عهده.

الكويت
رئيس الوزراء الكويتي
الشيخ جابر المبارك
صندوق الجيش

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أحدث التعليقات

فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
زا
بلوه اشربوا مرقته.
نجاة محمد
الحمد لله انها عادت الي مجراها الطنيعي و عادت الملاحة في قناه السويس بأيدي مصرية
نجاة محمد
ربنا يرحمها و يصبر اهلها

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