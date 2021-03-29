تطورات جديدة بشأن قضية رئيس الوزراء الكويتي السابق

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، يوم الإثنين، قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، من السفر، عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".
وتبين أن تم إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى شبهات الفساد بمئات الملايين، كما قررت منعه من السفر، بحسب صحيفة "القبس"، كما قال إن سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات المتهمين ضده.
يذكر أن الشيخ جابر المبارك قد اعتذر، الإثنين الماضي، عن المثول أمام محكمة الوزراء، وفق ما كان مقررا للتحقيق معه في الصفقة التي أبرمت في عهده.