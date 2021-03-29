بالفيديو .. إجراءات احترازية ستُفرض غداً على جماهير مباراة الأخضر وفلسطين

نواف السالم (صدى):
قال وكيل وزارة الرياضة للإعلام و العلاقات، رجاء الله السلمي، إن قرار عودة الجماهير لحضور المباريات جاء بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"، أنه سيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من 17 مايو المقبل.
ونوه بأنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب الوطني الأول وشقيقه المنتخب الفلسطيني والتي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، وفق لإجراءات ستطبق على الجماهير، ومنها أن يكون المرء محصن، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية الأخرى.