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بالفيديو .. إجراءات احترازية ستُفرض غداً على جماهير مباراة الأخضر وفلسطين

Time منذ 36 دقيقة
Views 1002
بالفيديو .. إجراءات احترازية ستُفرض غداً على جماهير مباراة الأخضر وفلسطين

نواف السالم (صدى):
قال وكيل وزارة الرياضة للإعلام و العلاقات، رجاء الله السلمي، إن قرار عودة الجماهير لحضور المباريات جاء بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"، أنه سيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من 17 مايو المقبل.

ونوه بأنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب الوطني الأول وشقيقه المنتخب الفلسطيني والتي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، وفق لإجراءات ستطبق على الجماهير، ومنها أن يكون المرء محصن، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية الأخرى.

الرياض
كورونا
فيروس كورونا
وزارة الرياضة
مرسوم بارك

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أحدث التعليقات

فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
زا
بلوه اشربوا مرقته.
نجاة محمد
الحمد لله انها عادت الي مجراها الطنيعي و عادت الملاحة في قناه السويس بأيدي مصرية
نجاة محمد
ربنا يرحمها و يصبر اهلها

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