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هيئة قناة السويس تنفي عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة

Time منذ ساعة
Views 1004
هيئة قناة السويس تنفي عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة

القاهرة (صدى):
نفت هيئة قناة السويس عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة، مؤكدة على نجاحها في تعويم السفينة الجانحة.

وقال ‏رئيس هيئة قناة السويس، إن عودة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة.

وكانت نشرت وسائل إعلام خبرا عن ‏عودة السفينة الجانحة في قناة السويس إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة، بعدما أشارت إلى عودة السفينة الجانحة في قناة السويس "Ever Given" إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة.

 

يذكر أن شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن أعلنت صباحاً عبر حسابها على "تويتر"، بأن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

تعويم
السفينة الجانحة
هيئة قناة السويس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 9892
منذ 41 دقيقة
الحمد لله انها عادت الي مجراها الطنيعي و عادت الملاحة في قناه السويس بأيدي مصرية

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أحدث التعليقات

فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
زا
بلوه اشربوا مرقته.
نجاة محمد
الحمد لله انها عادت الي مجراها الطنيعي و عادت الملاحة في قناه السويس بأيدي مصرية
نجاة محمد
ربنا يرحمها و يصبر اهلها

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