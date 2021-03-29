هيئة قناة السويس تنفي عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة

القاهرة (صدى):
نفت هيئة قناة السويس عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة، مؤكدة على نجاحها في تعويم السفينة الجانحة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن عودة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة.
وكانت نشرت وسائل إعلام خبرا عن عودة السفينة الجانحة في قناة السويس إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة، بعدما أشارت إلى عودة السفينة الجانحة في قناة السويس "Ever Given" إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة.
يذكر أن شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن أعلنت صباحاً عبر حسابها على "تويتر"، بأن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.