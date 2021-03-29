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تغريم مقاولين بأكثر من 650 ألف ريال في نجران

Time منذ 10 دقائق
Views 1004
تغريم مقاولين بأكثر من 650 ألف ريال في نجران

نجران (صدى):
أعلنت أمانة منطقة نجران، عن تغريم عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية، بمبلغ 654 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021م، وذلك لارتكابهم 53 مخالفة بمواقع مختلفة في المنطقة.

وقال مدير تنسيق المشاريع ورخص الحفريات، المهندس كرحان آل هتيلة، إن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة عند تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن المخالفات المفروضة تمثلت في عدم قص طبقات الأسفلت حسب المواصفات الفنية وردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وإزالة المخلفات، والعمل بدون تراخيص نظامية، وعدم معالجة الهبوطات الناتجة عن تسربات المياه.

 

نجران
أمانة نجران
مقاولين

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
طماع ونذل وخسيس رجل أعمال وحاط عينك على الهبه الله يرزقه خلاص عطيته وش تبي
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الرقم اليوم زايد *** اللهم أبعد عنا البلاء والوباء ** اللهم أمين **
fares
هذا ابو عقلين زي الصغار
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس

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