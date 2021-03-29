الاتحاد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مدربه "كاريلي"

ماجد محمد (صدى):
تعتزم إدارة نادي الاتحاد، للإبقاء على البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق للموسم المقبل، وعدم التفريط في خدماته حال إنهاء دوري الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم 2020/2021 في منطقة المربع الذهبي كما يتواجد حاليا.
ومن المتوقع عقد اجتماع مع كاريلي في الساعات المقبلة، للتأكيد من جانب الإدارة على رغبتها في استمراره موسم جديد لاستكمال مشواره الناجح على أمل المنافسة بقوة على لقب الدوري بخلاف التواجد بقوة في دوري أبطال أسيا.
وجاء هذا الاجتماع في محاولة لرفع الروح المعنوية للمدير الفني البرازيلي، ودعمه قبل لقاءه الصعب المرتقب مع الهلال في الكلاسيكو المنتظر بينهما في 8 أبريل المقبل في الجولة 25 من عمر الدوري.
وكان كاريلي استقر بشكل مبدئي في وقت سابق على قائمة المحترفين المنتظر الإبقاء عليهم في الموسم المقبل يتصدرهم المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو سيلفا نجمي الدفاع والهجوم بخلاف أليكسندر بريجوفيتش رأس الحربة الذي بدأ يستعيد توازنه مؤخرا.
فابيو كاريلي، الاتحاد، دوري المحترفين