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الاتحاد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مدربه "كاريلي"

Time منذ 58 دقيقة
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الاتحاد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مدربه "كاريلي"

ماجد محمد (صدى):
تعتزم إدارة نادي الاتحاد، للإبقاء على البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق للموسم المقبل، وعدم التفريط في خدماته حال إنهاء دوري الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم 2020/2021 في منطقة المربع الذهبي كما يتواجد حاليا.

 

ومن المتوقع عقد اجتماع مع كاريلي في الساعات المقبلة، للتأكيد من جانب الإدارة على رغبتها في استمراره موسم جديد لاستكمال مشواره الناجح على أمل المنافسة بقوة على لقب الدوري بخلاف التواجد بقوة في دوري أبطال أسيا.

 

وجاء هذا الاجتماع في محاولة لرفع الروح المعنوية للمدير الفني البرازيلي، ودعمه قبل لقاءه الصعب المرتقب مع الهلال في الكلاسيكو المنتظر بينهما في 8 أبريل المقبل في الجولة 25 من عمر الدوري.

 

وكان كاريلي استقر بشكل مبدئي في وقت سابق على قائمة المحترفين المنتظر الإبقاء عليهم في الموسم المقبل يتصدرهم المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو سيلفا نجمي الدفاع والهجوم بخلاف أليكسندر بريجوفيتش رأس الحربة الذي بدأ يستعيد توازنه مؤخرا.

فابيو كاريلي، الاتحاد، دوري المحترفين

الاتحاد
دوري المحترفين
فابيو كاريلي

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أحدث التعليقات

فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
فبصل
المصريه والله. مزه. فرط فيها. المدمن هذا تعليقي
زا
بلوه اشربوا مرقته.
نجاة محمد
الحمد لله انها عادت الي مجراها الطنيعي و عادت الملاحة في قناه السويس بأيدي مصرية
نجاة محمد
ربنا يرحمها و يصبر اهلها

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