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"الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام كميات القمح المحلي للموسم الثالث

Time منذ ساعة
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"الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام كميات القمح المحلي للموسم الثالث

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن تفعيل منصة "محصولي" للموسم الحالي (1442 / 1443هـ ) عبر موقعها الإلكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م، تمهيداً لبدء موسم الاستلام المقرر له أن يبدأ يوم الأحد 22 شعبان 1442هـ الموافق 4 أبريل 2021م , ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 1 / 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين وفقا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام، حيث ستمكن منصة محصولي عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية اختيار حزم من الخدمات، منها اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولاً إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد و دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين بمنصة محصولي متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي : هنا.

ويأتي تفعيل المنصة " محصولي " ضمن الخطط التطويرية للخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة لتسهيل الاجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة .

المؤسسة العامة للحبوب
محصولي
القمح المحلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
طماع ونذل وخسيس رجل أعمال وحاط عينك على الهبه الله يرزقه خلاص عطيته وش تبي
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الرقم اليوم زايد *** اللهم أبعد عنا البلاء والوباء ** اللهم أمين **
fares
هذا ابو عقلين زي الصغار
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس

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