بالفيديو.. شاب ينشئ محمية لـ "طائر الحبارى" في شقراء

علي القحطاني (صدى):
دفعت هواية تربية الصقور شاب في محافظة شقراء على إنشاء محمية لطائر الحباري الذي يتواجد بأعداد قليلة ويعد الفريسة المناسبة الصقور.
وسخّر الشاب تخصصه في الطب البيطري بالعمل على التلقيح الصناعي، فيما أكد على طموحه في أن يصبح هذا المشروع مشروعًا وطنيًا ويخدم جميع أصحاب الصقور وأصحاب هذه الهواية ويخدم المحميات الوطنية، بحسب تقرير لقناة "الإخبارية".
وأوضح المواطن الشاب، أنه يسعى لإعادة توطين هذا الطير في الجزيرة العربية بجهود كوادر سعودية، لافتًا إلى أنه بدأ بأعداد قليلة وتجارب متواضعة لكنه درس داخلياً وخارجيًا، ليقوم بتجنب السلبيات والتعلم من الإيجابيات.