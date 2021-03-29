خطوات توثيق «خلع الزوج» إلكترونياً عبر «ناجز»

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل، عن إتاحة خدمة «توثيق الخلع» إلكترونياً عبر بوابة «ناجز»، من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة خلع رسمية.
وأوضحت الوزارة، خطوات الاستفادة من الخدمة وهي: الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة المطلوبة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.
وفي حال رَغِبَت الزوجة التقدم بدعوى «خلع»، فيتم الدخول على الرابط التالي من هنـــــا .
والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختيار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «خلع»، وإكمال تعبئة الصحيفة.