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خطوات توثيق «خلع الزوج» إلكترونياً عبر «ناجز»

Time منذ ساعة
Views 1002
خطوات توثيق «خلع الزوج» إلكترونياً عبر «ناجز»

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل، عن إتاحة خدمة «توثيق الخلع» إلكترونياً عبر بوابة «ناجز»، من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة خلع رسمية.

وأوضحت الوزارة، خطوات الاستفادة من الخدمة وهي: الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة المطلوبة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

وفي حال رَغِبَت الزوجة التقدم بدعوى «خلع»، فيتم الدخول على الرابط التالي من هنـــــا .

والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختيار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «خلع»، وإكمال تعبئة الصحيفة.

وزارة العدل
بوابة ناجز
خلع الزوج

التعليقات

راعي البيضاء
راعي البيضاء عدد التعليقات : 104
منذ 38 دقيقة
اتحداكم اذا ماجاكم السلوقي عدو الخونة مطفي النور وطلع نص الموجودين خوارج خرجت روحة المنافق الاكبر
fares
fares عدد التعليقات : 2941
منذ 29 دقيقة
ستر الله فوق كل شي

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
طماع ونذل وخسيس رجل أعمال وحاط عينك على الهبه الله يرزقه خلاص عطيته وش تبي
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الرقم اليوم زايد *** اللهم أبعد عنا البلاء والوباء ** اللهم أمين **
fares
هذا ابو عقلين زي الصغار
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس

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