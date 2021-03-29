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الانتربول يسلم الهند متهم احتال على ضحاياه في 5 ملايين ريال

Time منذ ساعة
Views 1003
الانتربول يسلم الهند متهم احتال على ضحاياه في 5 ملايين ريال

الرياض (صدى):
قام الانتربول السعودي بتسليم نظيره الهندي، متهماً من الجنسية الهندية في قضية احتيال وسرقة مبلغ يعادل 5 ملايين ريال سعودي في ولاية كيرالا.

وأوضح مسؤولون هنود، إن المملكة سلّمت الهند، السبت الماضي، المتهم سودر محمد شريا، الذي قام بالاحتيال على عددٍ من الأشخاص في الهند، بالحصول على أموال منهم لتشغيلها في البورصة وأسواق المال العالمية قبل أن يختفي بعد ذلك بشهرين.

وأشارت تقارير هندية إلى أن المتهم وعد الضحايا بفوائد تصل الى 7 % شهرياً بعد استثمار أموالهم، مشيرة الى أنه سيمثل أمام المحكمة في كيرالا يوم 8 أبريل المقبل.

المملكة
احتيال
الجنسية الهندية
الانتربول السعودي

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
طماع ونذل وخسيس رجل أعمال وحاط عينك على الهبه الله يرزقه خلاص عطيته وش تبي
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الرقم اليوم زايد *** اللهم أبعد عنا البلاء والوباء ** اللهم أمين **
fares
هذا ابو عقلين زي الصغار
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس
حمد
وش دخلك في الناس يااميره الناصره هذي خصوصيه كيفه تسمى نقافه مالكزفي الناس

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