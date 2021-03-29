الانتربول يسلم الهند متهم احتال على ضحاياه في 5 ملايين ريال

الرياض (صدى):
قام الانتربول السعودي بتسليم نظيره الهندي، متهماً من الجنسية الهندية في قضية احتيال وسرقة مبلغ يعادل 5 ملايين ريال سعودي في ولاية كيرالا.
وأوضح مسؤولون هنود، إن المملكة سلّمت الهند، السبت الماضي، المتهم سودر محمد شريا، الذي قام بالاحتيال على عددٍ من الأشخاص في الهند، بالحصول على أموال منهم لتشغيلها في البورصة وأسواق المال العالمية قبل أن يختفي بعد ذلك بشهرين.
وأشارت تقارير هندية إلى أن المتهم وعد الضحايا بفوائد تصل الى 7 % شهرياً بعد استثمار أموالهم، مشيرة الى أنه سيمثل أمام المحكمة في كيرالا يوم 8 أبريل المقبل.