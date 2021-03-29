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تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف من المصحف الشريف استعدادا لشهر رمضان

Time منذ 12 دقيقة
Views 1001
تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف من المصحف الشريف استعدادا لشهر رمضان

نايف السالم (صدى):
صدرت الموافقة السامية الكريمة بتزويد المسجد الحرام بعدد (١٥٠،٥٠٠) ألف مصحف؛ وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ إن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود–أطال الله في عمره- بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذا الاهتمام ليس بمستغرب عن القيادة الرشيدة التي طالما قدمت العناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال السديس إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

واختتم السديس بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود–حفظهم الله- وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها

خادم الحرمين
الحرمين الشريفين
المصحف الشريف

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره

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