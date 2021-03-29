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إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا

Time منذ 17 دقيقة
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إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا

جدة (صدى):
تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه وردت للجمرك إرسالية "ملبوسات" عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء "اسكندرون" بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف "الفراء"، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها.

وبين أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان.

وأكد النعيم أن الجمارك السعودية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، مشيرًا إلى إحباط الجمارك منذ أبريل 2020م أكثر من 12.5 مليون حبة مشحونة من ذات الميناء.

ميناء جدة الإسلامي
الجمارك السعودية
حبوب الكبتاجون

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3038
منذ دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره

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