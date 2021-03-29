رينارد: لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، على استعداد الفريق لمواجهة نظيره الفلسطيني، غدًا الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض، ضمن منافسات المجموعة «D».
وقال رينارد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين : " لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين ".
وأضاف : لعبنا مباراة صعبة مع فلسطين في الذهاب وهدفنا غدا الفوز وصدارة المجموعة، مؤكدًا على أن غياب سلمان الفرج وعبدالله الحمدان لن يؤثر علينا لامتلاكنا مجموعة مميزة من اللاعبين.
وتابع : لا يوجد لدينا أي عذر لعدم تقديم مستوى جيد في مباراة الغد، مضيفًا أن سعود عبدالحميد واعد ومتميز ويستحق أن يلعب دقائق أكثر لكن المنافسة في التشكيلة قوية جدا.