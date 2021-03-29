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رينارد: لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين

Time منذ 37 دقيقة
Views 1001
رينارد: لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، على استعداد الفريق لمواجهة نظيره الفلسطيني، غدًا الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض، ضمن منافسات المجموعة «D».

وقال رينارد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين : " لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين ".

وأضاف : لعبنا مباراة صعبة مع فلسطين في الذهاب وهدفنا غدا الفوز وصدارة المجموعة، مؤكدًا على أن غياب سلمان الفرج وعبدالله الحمدان لن يؤثر علينا لامتلاكنا مجموعة مميزة من اللاعبين.

وتابع : لا يوجد لدينا أي عذر لعدم تقديم مستوى جيد في مباراة الغد، مضيفًا أن سعود عبدالحميد واعد ومتميز ويستحق أن يلعب دقائق أكثر لكن المنافسة في التشكيلة قوية جدا.

 

الأخضر
المنتخب الوطني
هيرفي رينارد
المنتخب الفلسطيني

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

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