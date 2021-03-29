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إغلاق 14 مسجد مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد

Time منذ 32 دقيقة
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إغلاق 14 مسجد مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 14 مسجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 50 يوماً 396 مسجداً، تم فتح 381 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ست حالات إصابة بها، وثلاث مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، وثلاث مساجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالة إصابة واحدة في كل منهما.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد أربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، داعية ــ في ختام بيانها اليومي ــ المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

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