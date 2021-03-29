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بالفيديو.. ترامب للمدعوين خلال حفل زفاف: هل تفتقدونني؟

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ترامب للمدعوين خلال حفل زفاف: هل تفتقدونني؟

وكالات (صدى):
صعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مسرح الرقص الخاص بالعروسين في قاعة حفل زفاف أقيم بمنتجع "مارالاغو" ، ليتحسر على خسارته في الانتخابية.

وظهر ترامب في الحفل مرتديًا بدلة سوداء، ومسك أحد ميكروفونات الفرقة وتحول فجأة إلى عالم سياسي ، كما لو أنه عاد إلى مسار الحملة الانتخابية؛ حيث تحدث عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك عيوب بايدن والسياسة الخارجية والصين وإيران والوضع الحدودي مع المكسيك.

وبدا وكأنه في إحدى المسيرات، حيث طلب من الحشد أن يهتفوا ، قائلًا: "هل تفتقدونني؟"، مضيفًا: "هذا الرجل [بايدن] يذهب ويسقط العقوبات عن الصين وإيران ثم يقول إننا نرغب في التفاوض الآن، واصفا ما حدث قبل أيام بأنه أمر فظيع" .

 

أمريكا
ترامب
بايدن

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3765
منذ 49 دقيقة
اطمئن سيادة الرئيس ---- السابق , فالناس بغاية السعادة والطمئنينة وراحة البال حيث تخلصو من ازعاجك غير المسبوق وطلتك المملة وعلى مدار الساعة وفي كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وان فترة ولايتك انتهت دون كارثة على العالم ونتمنى ان يستمر ذلك ,الاغرب من ذلك كيف يتحملك اهلك والقريبين منك الله يحمل معهم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 8942
منذ 48 دقيقة
أشفيه هذا الظاهر للحين متأثر من الخروج من البيت الأبيض ***

كل مااا يلكه (يديها من المودماني ) هههههه يطلع يقول هل تفتقدونني ****

حطوا له أغنية ( ما نسيناه ) ** هههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

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