بالفيديو.. ترامب للمدعوين خلال حفل زفاف: هل تفتقدونني؟

وكالات (صدى):
صعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مسرح الرقص الخاص بالعروسين في قاعة حفل زفاف أقيم بمنتجع "مارالاغو" ، ليتحسر على خسارته في الانتخابية.
وظهر ترامب في الحفل مرتديًا بدلة سوداء، ومسك أحد ميكروفونات الفرقة وتحول فجأة إلى عالم سياسي ، كما لو أنه عاد إلى مسار الحملة الانتخابية؛ حيث تحدث عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك عيوب بايدن والسياسة الخارجية والصين وإيران والوضع الحدودي مع المكسيك.
وبدا وكأنه في إحدى المسيرات، حيث طلب من الحشد أن يهتفوا ، قائلًا: "هل تفتقدونني؟"، مضيفًا: "هذا الرجل [بايدن] يذهب ويسقط العقوبات عن الصين وإيران ثم يقول إننا نرغب في التفاوض الآن، واصفا ما حدث قبل أيام بأنه أمر فظيع" .