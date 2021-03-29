السماح بحضور الجماهير المحصنين لمباراة المنتخب أمام فلسطين

محمد السعران (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، أنه وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) فسيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من تاريخ 5 شوال 1442ه الموافق 17 مايو 2021م.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب الوطني الأول وشقيقه المنتخب الفلسطيني والتي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر، أن الدخول سيكون متاحة لمن يظهر حالة "محصن" عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.