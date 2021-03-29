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السماح بحضور الجماهير المحصنين لمباراة المنتخب أمام فلسطين

Time منذ ساعة
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السماح بحضور الجماهير المحصنين لمباراة المنتخب أمام فلسطين

محمد السعران (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، أنه وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) فسيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من تاريخ 5 شوال 1442ه الموافق 17 مايو 2021م.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب الوطني الأول وشقيقه المنتخب الفلسطيني والتي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر، أن الدخول سيكون متاحة لمن يظهر حالة "محصن" عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

 

فلسطين
كأس العالم
كأس آسيا
الأخضر
المنتخب الوطني

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

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