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بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم قصر الصلاة وجمعها في المطارات قبل السفر

Time منذ ساعة
Views 1003
بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم قصر الصلاة وجمعها في المطارات قبل السفر

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، حكم قصر الصلاة وجمعها في المطارات لمن يعتزم السفر.

قال الشيخ المنيع خلال برنامج " يستفتونك " : إنه لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر سواء أكان ذلك جمعًا مثل جمع الظهر مع العصر أو جمع المغرب مع العشاء.

وأضاف : أو كان قصرًا مثل قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الإفطار في نهار رمضان ما لم يشرع في السفر بشكل فعلي، ويجعل كل بيوت بلده خلفه أي لا يوجد أمامه من بيوت البلد شيء.

وأضاف الشيخ المنيع أنه من هذا المنطلق فلا يجوز للمسافر الترخص برخص السفر وهو في بيته ولم يسافر بعد.

وأشار إلى خطأ يقع فيه الكثير، وهو الترخص برخص السفر فور دخول المطار، حيث يبدأ في قصر الصلاة وجمعها في المطارات وهو لم يغادر البلد بعد، مؤكدًا أن ذلك لا يجوز.

 

الشيخ المنيع
السفر
قصر الصلاة

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4618
منذ ساعة
جزاك الله خيرا

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

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