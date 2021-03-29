بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم قصر الصلاة وجمعها في المطارات قبل السفر

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، حكم قصر الصلاة وجمعها في المطارات لمن يعتزم السفر.
قال الشيخ المنيع خلال برنامج " يستفتونك " : إنه لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر سواء أكان ذلك جمعًا مثل جمع الظهر مع العصر أو جمع المغرب مع العشاء.
وأضاف : أو كان قصرًا مثل قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الإفطار في نهار رمضان ما لم يشرع في السفر بشكل فعلي، ويجعل كل بيوت بلده خلفه أي لا يوجد أمامه من بيوت البلد شيء.
وأضاف الشيخ المنيع أنه من هذا المنطلق فلا يجوز للمسافر الترخص برخص السفر وهو في بيته ولم يسافر بعد.
وأشار إلى خطأ يقع فيه الكثير، وهو الترخص برخص السفر فور دخول المطار، حيث يبدأ في قصر الصلاة وجمعها في المطارات وهو لم يغادر البلد بعد، مؤكدًا أن ذلك لا يجوز.