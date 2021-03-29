الأعداد السابقة للصحيفة

المرور تحذر من عدم الالتزام بحدود المسارات وتوضح عقوبته

Time منذ ساعة
Views 1005
المرور تحذر من عدم الالتزام بحدود المسارات وتوضح عقوبته

الرياض (صدى):
نبهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائدي المركبات، من عدم الالتزام بحدود المسارات موجهة بعض التعليمات الواجب اتباعها قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر.

وقالت المرور أن قائد المركبة عليه الانتباه إلى عدة أمور عند الانتقال من مسار إلى مسار آخر منها: التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ، مؤكدة على ضرورة التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وكذلك عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

المرور
الإشارات
حدود المسارات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

أخر الأخبار

تفاصيل المكالمة الأخيرة  لصاحبة حادث «الجلالة» المروع
تفاصيل المكالمة الأخيرة  لصاحبة حادث «الجلالة» المروع
Time منذ دقيقة Views 1
نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار ابتداء من الخميس
نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار ابتداء من الخميس
Time منذ 6 دقائق Views 1000
تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف من المصحف الشريف استعدادا لشهر رمضان
تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف من المصحف الشريف استعدادا لشهر رمضان
Time منذ 11 دقيقة Views 1005
إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا
إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا
Time منذ 16 دقيقة Views 1002
شاهد.. تصنيع أدوية السرطان في المصنع الوحيد بالشرق الأوسط بأيدٍ سعودية
شاهد.. تصنيع أدوية السرطان في المصنع الوحيد بالشرق الأوسط بأيدٍ سعودية
Time منذ 21 دقيقة Views 1002
إغلاق 14 مسجد مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد
إغلاق 14 مسجد مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد
Time منذ 31 دقيقة Views 1002
رينارد: لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين
رينارد: لعبنا مباريات قليلة جدا وهذا يؤثر على مستوى اللاعبين
Time منذ 36 دقيقة Views 1004
براءة مختبر ووهان من التسبب في انتشار كورونا
براءة مختبر ووهان من التسبب في انتشار كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1000
مستشفى دله يوفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض
مستشفى دله يوفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض
Time منذ 46 دقيقة Views 1004
الأخضر يرتدي الزي الأبيض في مواجهة فلسطين
الأخضر يرتدي الزي الأبيض في مواجهة فلسطين
Time منذ 51 دقيقة Views 1004