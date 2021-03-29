المرور تحذر من عدم الالتزام بحدود المسارات وتوضح عقوبته

الرياض (صدى):
نبهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائدي المركبات، من عدم الالتزام بحدود المسارات موجهة بعض التعليمات الواجب اتباعها قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر.
وقالت المرور أن قائد المركبة عليه الانتباه إلى عدة أمور عند الانتقال من مسار إلى مسار آخر منها: التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ، مؤكدة على ضرورة التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وكذلك عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.