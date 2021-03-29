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ريجيكامب يقترب من التوقيع للأهلي

Time منذ ساعة
Views 1004
ريجيكامب يقترب من التوقيع للأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب الروماني ريجيكامب من التوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي لقيادة النادي الأهلي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وذكرت التقارير أن ريجيكامب طلب أن يستلم مقدما لقيمة العقد الأول بحيث يكون منفصلا عن عقد التمديد بعد نهاية الموسم في حالة رغبة الطرفين في الاستمرار، حيث أن قيمة العقد الثاني ستصل إلى قرابة أربعة ملايين دولار لكل عام.

وأضافت أنه من المتوقع أن تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية لاسيما في ظل إعلان التوقيع المبدئي بين الطرفين من قبل الإعلام الروماني في الساعات الماضية.

 

الأهلي
النادي الأهلي
ريجيكامب

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
dfs
يضحكون علينا اول بن باز وابن عثيمين يحرمونها والان يحللونها مطاوعة لايثق فيهم وانفضحوا وكرههم الناس اول والان
dfs
اعتقد لديها مشكلة نفسية تحتاج المساعدة. لان المراة كلما تبرجت وتحاول الاستفزاز والظهور بشكل مبالغ فيه وغير عفوي دليل مرضها النفسي لاسباب عضوية مثل اضطراب هرمونات الدماغ وغيره
kkkk
الزعيم العالمي هو اهل الوفاء والكرم هذا ماعهدناه منهم يالبى قلوبكم يالزعماء قبله على راس كل واحدمنكم

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