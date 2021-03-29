ريجيكامب يقترب من التوقيع للأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب الروماني ريجيكامب من التوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي لقيادة النادي الأهلي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وذكرت التقارير أن ريجيكامب طلب أن يستلم مقدما لقيمة العقد الأول بحيث يكون منفصلا عن عقد التمديد بعد نهاية الموسم في حالة رغبة الطرفين في الاستمرار، حيث أن قيمة العقد الثاني ستصل إلى قرابة أربعة ملايين دولار لكل عام.
وأضافت أنه من المتوقع أن تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية لاسيما في ظل إعلان التوقيع المبدئي بين الطرفين من قبل الإعلام الروماني في الساعات الماضية.