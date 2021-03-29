الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صورة لطيفة من الرياض قبل 46 عام
منذ 46 دقيقة
3
(صدى):
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
عبدالله محمد الشهري
عدد التعليقات : 196
منذ 11 دقيقة
كلنا عشنا في الرياض وحنا أطفال في نفس هذا الوقت , يعني كلام غير صحيح أبداً, الرياض فيه كل شيء متوفر حتى التلفزيون ملون وحياة جميلة مترفهة وسيارات وأسواق وملاهي وحدائق وشوارع رئيسية وقطار ومطار وصحف ومجلات وإلى آخره من سلسلة الحياة الفارهة, لو قلت قبل 64 سنة ممكن نوافقك الرأي وأظن هذا هو الصحيح.
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
تمثيل ثقالة الذرة المغنااطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ! / يعني الممثلة لعدد وحدات العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر ! إذ لكل ذرة مجموع ممثل لكتلة الذرة المحورية بدلالة ثقالية فراغية عددية مكافئة ممثلة منتظمة لدرجة الثقل أو المغناطيسية بدلالة عددية تمثل تجانس وتكافؤ وحدات المحور الممثلة للدرجة.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شبيه صويحبي
الله يا زمن الصحوة / البلوت حرام والكيرم حرام..والدش حرام والتلفزيون حرام .....كل شيء حرام في حرام وعايشين مبسوطين هههههههههههههه سبحان مغير الأحوال...ومقلب الأمور..ومعاقب الليل والنهار
عبدالله محمد الشهري
كلنا عشنا في الرياض وحنا أطفال في نفس هذا الوقت , يعني كلام غير صحيح أبداً, الرياض فيه كل شيء متوفر حتى التلفزيون ملون وحياة جميلة مترفهة وسيارات وأسواق وملاهي وحدائق وشوارع رئيسية وقطار ومطار وصحف ومجلات وإلى آخره من سلسلة الحياة الفارهة, لو قلت قبل 64 سنة ممكن نوافقك الرأي وأظن هذا هو الصحيح.
كان زمان
ههههههههه حلوه الزعله ...
أخر الأخبار
بالفيديو.. أميرة الناصر تتحدى سعاد الجابر لكشف سبب طلاقها
منذ 16 دقيقة
4
القبض على قائد مركبة قطع الإشارة في أحد طرق جدة
منذ 21 دقيقة
1002
مرسيدس تعلن موعد طرح سيارتها "EQS" الكهربائية
منذ 26 دقيقة
1000
الكشف عن عدد الخطوات التي يجب على الإنسان مشيها يوميا
منذ 32 دقيقة
1001
"التدريب التقني" تعلن عن موعد بداية الاختبارات النهائية
منذ 37 دقيقة
1001
بالفيديو.. أفنان النملة تسخر من عارضة أزياء بسبب فستان
منذ 41 دقيقة
1
صورة لطيفة من الرياض قبل 46 عام
منذ 46 دقيقة
3
طعن إمام مسجد على يد شقيقه
منذ 52 دقيقة
5
توقيف سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في السكك الحديد بمصر
منذ ساعة
1004
شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة
1004